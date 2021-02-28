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Головні новини суботи і ночі: протести проти вироку Стерненку, пожежа в лікарні

Неділя, 28 лютого 2021, 07:00
Головні новини суботи і ночі: протести проти вироку Стерненку, пожежа в лікарні

На Банковій мітингували проти вироку Стерненку, в чернівецькій "ковідній" лікарні сталася пожежа, – актуальні новини 27 лютого.

Про мітинг проти вироку Стерненку

Кілька тисяч людей прийшли в суботу до Офісу президента України на знак протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку.

Прихильники активіста Сергія Стерненка очікують його звільнення протягом тижня, з 9 березня акція на його захист може стати безстроковою.

За оцінкою кореспондента УП, в акції брали участь близько 10 тисяч людей.

Міністерство внутрішніх справ подякувало учасникам акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка за дотримання законодавства під час мирної акції на Банковій у Києві.

Про пожежу в COVID-лікарні у Чернівцях

У Чернівцях в міській лікарні №1 сталася пожежа, внаслідок чого одна особа загинула та одна постраждала.

Загорання сталося в палаті інфекційного відділення міської лікарні №1, де лікувалися хворі на COVID-19.

Пізніше у поліції назвали ймовірну причину пожежі в чернівецькій лікарні.

Про інші важливі новини

За добу 26 лютого в Україні зафіксовано 8 172 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 806 осіб, летальних випадків 151, одужало 4 766 осіб.

На наступному засіданні Ради нацбезпеки і оборони планується заслухати звіти Генпрокуратури, СБУ, МВС щодо справ, що стосуються дезертирства і держзради.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ніякі кроки президента РФ Володимира Путіна у відповідь на санкції щодо його кума Віктора Медведчука та Оксани Марченко не налякають українців.

Українська делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій щодо поранення і бойових травм 11 українських військових за добу на Донбасі.

У суботу поблизу Луганського внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні поранено ще одного українського військового.

У Росії 27 лютого відбулись пам'ятні заходи у роковини вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова. Крім Москви, акції в пам'ять про політика також пройшли в Омську, Тюмені, Новосибірську і Іркутську. У Барнаулі єдиний в Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.

У суботу в одеському слідчому ізоляторі, де знаходиться Сергій Стерненко, сталася пожежа, яку оперативно загасили.

У США суд у Каліфорнії ухвалив мирову угоду у судовій справі проти компанії Facebook, до якої позивались через алгоритм розпізнавання обличчя та використання біометричних даних без дозволу користувачів.

Є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформі, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.

Україна серед країн світу займає 10 місце за кількістю нових інфікувань коронавірусом, серед країн Європи – 6 позицію.

Українська правда

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Теми: Українасвіт
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