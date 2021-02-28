Головні новини суботи і ночі: протести проти вироку Стерненку, пожежа в лікарні

На Банковій мітингували проти вироку Стерненку, в чернівецькій "ковідній" лікарні сталася пожежа, – актуальні новини 27 лютого.

Про мітинг проти вироку Стерненку

Кілька тисяч людей прийшли в суботу до Офісу президента України на знак протесту проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку.

Прихильники активіста Сергія Стерненка очікують його звільнення протягом тижня, з 9 березня акція на його захист може стати безстроковою.

За оцінкою кореспондента УП, в акції брали участь близько 10 тисяч людей.

Міністерство внутрішніх справ подякувало учасникам акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка за дотримання законодавства під час мирної акції на Банковій у Києві.

Про пожежу в COVID-лікарні у Чернівцях

У Чернівцях в міській лікарні №1 сталася пожежа, внаслідок чого одна особа загинула та одна постраждала.

Загорання сталося в палаті інфекційного відділення міської лікарні №1, де лікувалися хворі на COVID-19.

Пізніше у поліції назвали ймовірну причину пожежі в чернівецькій лікарні.

Про інші важливі новини

За добу 26 лютого в Україні зафіксовано 8 172 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 806 осіб, летальних випадків 151, одужало 4 766 осіб.

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