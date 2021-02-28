Главные новости субботы и ночи: протесты против приговора Стерненку, пожар в больнице

На Банковой митинговали против приговора Стерненку, в черновицкой "ковидной" больнице произошел пожар, - актуальные новости 27 февраля.

О митинге против приговора Стерненку

Несколько тысяч человек пришли в субботу в Офис президента Украины в знак протеста против приговора одесском активисту Сергею Стерненку.

Сторонники активиста Сергея Стерненка ожидают его освобождения в течение недели, с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.

По оценке корреспондента УП, в акции принимали участие около 10 000 человек.

Министерство внутренних дел поблагодарило участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка за соблюдение законодательства во время мирной акции на Банковой в Киеве.

О пожаре в COVID-больницы в Черновцах

В Черновцах в городской больнице №1 произошел пожар, в результате чего один человек погиб и один пострадал.

Возгорание произошло в палате инфекционного отделения городской больницы №1, где лечились больные COVID-19.

Позже в полиции назвали вероятную причину пожара в черновицкой больнице.

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