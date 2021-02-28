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Главные новости субботы и ночи: протесты против приговора Стерненку, пожар в больнице

Воскресенье, 28 февраля 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: протесты против приговора Стерненку, пожар в больнице

На Банковой митинговали против приговора Стерненку, в черновицкой "ковидной" больнице произошел пожар, - актуальные новости 27 февраля.

О митинге против приговора Стерненку

Несколько тысяч человек пришли в субботу в Офис президента Украины в знак протеста против приговора одесском активисту Сергею Стерненку.

Сторонники активиста Сергея Стерненка ожидают его освобождения в течение недели, с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.

По оценке корреспондента УП, в акции принимали участие около 10 000 человек.

Министерство внутренних дел поблагодарило участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка за соблюдение законодательства во время мирной акции на Банковой в Киеве.

О пожаре в COVID-больницы в Черновцах

В Черновцах в городской больнице №1 произошел пожар, в результате чего один человек погиб и один пострадал.

Возгорание произошло в палате инфекционного отделения городской больницы №1, где лечились больные COVID-19.

Позже в полиции назвали вероятную причину пожара в черновицкой больнице.

О других важных новости

За сутки 26 февраля в Украине зафиксировано 8172 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2806 человек, летальных исходов 151, выздоровели 4766 человек.

На следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется заслушать отчеты Генпрокуратуры, СБУ, МВД по делам, касающихся дезертирства и госизмене.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что никакие шаги президента РФ Владимира Путина в ответ на санкции в отношении его кума Виктора Медведчука и Оксаны Марченко не напугают украинский.

Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций по ранения и боевых травм 11 украинских военных за сутки на Донбассе.

В субботу у Луганского результате подрыва на противопехотной осколочной мини ранило еще одного украинского военного.

В России 27 февраля прошли памятные мероприятия в годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Кроме Москвы, акции в память о политике также прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. В Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланирован на 28 февраля.

В субботу в одесском следственном изоляторе, где находится Сергей Стерненко, произошел пожар, который оперативно потушили.

В США суд в Калифорнии утвердил мировое соглашение в судебном деле против компании Facebook, в которой судились из-за алгоритм распознавания лица и использования биометрических данных без разрешения пользователей.

Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите Крымской платформе, проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве.

Украина среди стран мира занимает 10 место по количеству новых заражений коронавируса, среди стран Европы - 6 позицию.

Украинская правда

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Темы: Украинамир
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