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Новини 25 березня: коронавірусні рекорди, подробиці у справі "ПВК"

Четвер, 25 березня 2021, 21:22

Україна б'є власні антирекорди COVID: 16 669 нових випадків і 362 летальних, У справі "ПВК Шевченка і Семенченка" з'явився фігурант зі старої схеми, — актуальні новини 25 березня.

Про коронавірусні антирекорди

За добу 24 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.

Про подробиці у справі "ПВК"

СБУ підозрює, що Євген Шевченко, відомий широкому загалу як "позаштатний агент НАБУ", і фігурант низки кримінальних справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом", Андрій Рогоза причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.

Шевченко заявляє, що дійсно співпрацював з Рогозою у сфері постачання військових товарів.

Ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер"), якого також підозрюють у створенні воєнізованого збройного формування, відправили під цілодобовий домашній арешт. 

Про інші важливі новини

Прокурори повідомили народному депутатові про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 97 млн грн.

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, який відповідає у Держдепі за політику щодо Європи та Євразії, наголошує, що США готові підтримувати Україну, але від її влади потрібні правильні дії та реформи. 

СБУ провела обшуки в офісах всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук.

Дизельним пальним, що виробляє завод, яким володіє дружина нардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляють російські танки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

МОЗ внесло Миколаївську і Черкаську області до переліку "червоних" зон, де епідемія коронавірусу поширилась найбільше в Україні. Тепер у цьому списку 11 регіонів.

У провізора аптеки з Чернівців, який вакцинувався від COVID і 24 березня помер від інсульту, підтвердили коронавірус.

Посольство України в Китаї повідомляє, що першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech уже відправили в Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що жодного документа щодо зірваної операції щодо "вагнерівців" в РНБО немає.

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.

В українському посольстві на Кіпрі рекомендують українським туристам дочекатися підтвердження інформації про переведення України до категорії країн, з яких дозволений в’їзд.

У Польщі другий день поспіль приріст заражень коронавірусом досягнув нового максимуму.



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