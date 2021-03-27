Четверо українських бійців загинули біля Шумів, ще двоє отримали поранення, суд арештував екснардепа Семенченка – актуальні новини 26 березня.

Про загострення на Донбасі

На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Як стало відомо згодом, одним з чотирьох загиблих був підполковник Збройних сил Сергій Коваль.

Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки" щодо обстрілу з боку бойовиків у Донецькій області.

Також Зеленський анонсував розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки" через загибель військових.

Про ПВК Семенченка

Приватна військова компанія, пов’язана з екснардепом Семеном Семенченком, впродовж останніх років працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

Мова йде про організацію "Донкорп Україна". Її представники, зокрема, брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку та блокували зміну менеджменту "Центренерго", не пускаючи керівника Фонду держмайна.

Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, він свою провину заперечує.

Печерський районний суд Києва арештував Семенченка на 2 місяці без альтернативи застави.

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