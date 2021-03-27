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Головні новини п’ятниці і ночі: загибель бійців біля Шум, арешт Семенченка

Субота, 27 березня 2021, 08:00

Четверо українських бійців загинули біля Шум, ще двоє отримали поранення, суд арештував екснардепа Семенченка – актуальні новини 26 березня.  

Про загострення на Донбасі

На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Як стало відомо згодом, одним з чотирьох загиблих був підполковник Збройних сил Сергій Коваль.

Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки" щодо обстрілу з боку бойовиків у Донецькій області.

Також Зеленський анонсував розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки" через загибель військових.

Про ПВК Семенченка

Приватна військова компанія, пов’язана з екснардепом Семеном Семенченком, впродовж останніх років працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.

Мова йде про організацію "Донкорп Україна". Її представники, зокрема, брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку та блокували зміну менеджменту "Центренерго", не пускаючи керівника Фонду держмайна.

Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, він свою провину заперечує.

Печерський районний суд Києва арештував Семенченка на 2 місяці без альтернативи застави.

Про інші важливі новини

Трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якого є Віктор Медведчук, повідомлено про підозру в державній зраді за участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму, що сприяв його окупації в 2014 році.

Якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, за Зеленського проголосувало б 24,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Офіс президента на один вечір позичив телеканалу "1+1" свої двері, пошкоджені протестувальниками 20 березня на Банковій, доставка здійснювалась за кошти каналу — заявила Юлія Мендель.

За добу 25 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 18 132 особам, госпіталізували 4 826 хворих, померли 326 пацієнти, одужали 7 138 осіб.

Низка країн ООН визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі у конкурсі цього року, оскільки вже друга пісня білоруського гурту порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.

Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня, серед запрошених – російський президент Володимир Путін.

Українська правда


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