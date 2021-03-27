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Главные новости пятницы и ночи: гибель бойцов у Шумов, арест Семенченко

Суббота, 27 марта 2021, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: гибель бойцов у Шумов, арест Семенченко

Четверо украинских бойцов погибли около Шумов, еще двое получили ранения, суд арестовал экс-нардепа Семенченко - актуальные новости 26 марта.

Об обострении на Донбассе

На Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Как стало известно позже, одним из четырех погибших был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.

Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.

О ЧВК Семенченко

Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Речь идет об организации "Донкорп Украина". Ее представители, в частности, принимали участие в митингах против руководства Нацбанка и блокировали смену менеджмента "Центрэнерго", не пуская руководителя Фонда госимущества.

Семенченко подозревают в создании частной военной компании, он свою вину отрицает.

Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на 2 месяца без альтернативы залога.

О других важных новостях

Троим руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является Виктор Медведчук, сообщили о подозрении в государственной измене за участие в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму, который способствовал его оккупации в 2014 году.

Если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, за Зеленского проголосовало бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Офис президента на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены протестующими 20 марта на Банковой, доставка осуществлялась за счет канала — заявила Юлия Мендель.

За сутки 25 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 18 132 людям, госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациентов, выздоровели 7 138 человек.

Ряд стран ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе в этом году, поскольку уже вторая песня белорусской группы нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля, среди приглашенных - российский президент Владимир Путин.

Украинская правда

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