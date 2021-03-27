Четверо украинских бойцов погибли около Шумов, еще двое получили ранения, суд арестовал экс-нардепа Семенченко - актуальные новости 26 марта.

Об обострении на Донбассе

На Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Как стало известно позже, одним из четырех погибших был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.

Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.

О ЧВК Семенченко

Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Речь идет об организации "Донкорп Украина". Ее представители, в частности, принимали участие в митингах против руководства Нацбанка и блокировали смену менеджмента "Центрэнерго", не пуская руководителя Фонда госимущества.

Семенченко подозревают в создании частной военной компании, он свою вину отрицает.

Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на 2 месяца без альтернативы залога.

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