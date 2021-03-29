Новини 29 березня: результати довиборів у Раду, скликання спецзасідання КС

Довибори в Раду: на Донеччині перемагає Аксьонов, на Прикарпатті – зберігається інтрига, Тупицький оголосив про скликання спецзасідання КС, — актуальні новини 29 березня.

Про результати довиборів у Раду

У Донецькій області за результатами підрахунку 100% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов – 65,46% голосів.

На довиборах в окрузі № 87 в Івано-Франківській області наразі ще зберігається інтрига.

Про скликання спецзасідання КС

Представники держохорони не пустили 29 березня Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у приміщення Конституційного суду.

Після цього Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року.

Про інші важливі новини

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