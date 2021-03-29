Новости 29 марта: результаты довыборов в Раду, созыв спецзаседания КС

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига, Тупицкий объявил о созыве спецзаседания КС, — актуальные новости 29 марта.

О результатах довыборов в Раду

В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов - 65,46% голосов.

На довыборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области пока еще сохраняется интрига.

О созыве спецзаседания КС

Представители госохраны не пустили 29 марта Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного суда.

После этого Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021 года.

О других важных новостях

По состоянию на 29 марта в 10 областях и городе Киеве действует красный уровень эпидемической опасности. В частности, к "красным" регионов добавили Черниговскую область.

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Граждане третьих стран смогут подать запрос на получение сертификата ЕС о вакцинации для въезда на территорию блока, но для этого будут определенные условия.

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Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник предупреждает: если ситуация с распространением Covid-19 в "красной" столице не изменится, придется прекращать работу младшей школы, детсадов и общественного транспорта.

Шесть вагонов скоростного поезда "Интерсити", следовавшего из Киева в Запорожье, сошли с рельсов недалеко от конечной станции.

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МИД прокомментировало деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве и отреагировало на организованное ими мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

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