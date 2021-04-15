Головні новини середи і ночі: продовження карантину в Києві, можливі цілі російської армії

У Києві продовжили посилений карантин, Міністр оборони розповів європарламентарям про чотири можливі наміри РФ, — актуальні новини 14 квітня і ночі.

Про продовження карантину в Києві

У Києві на 2 тижні продовжили посилений карантинний режим.

До 30 квітня залишаться закритими всі школи і дитячі садочки; увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки за спеціальними перепустками.

Про можливі цілі російської армії

Директор ЦРУ Вільям Бернз заявив, що нарощення російських військ в окупованому Криму і на кордонах України можуть призвести до нового військового вторгнення.

Усі члени НАТО одностайні у стурбованості нарощуванням російських військ на кордонах України. Про це під час пресконференції у Брюсселі заявили державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Брюсселі заявив, що США продовжать підтримку України.

Міністр оборони України Андрій Таран розповів європарламентарям про чотири можливі цілі Російської Федерації, що стоять за триваючим зосередженням сил біля українських кордонів та в окупованому Криму.

Водночас у Кремлі назвали безпідставною стурбованість міжнародної спільноти через концентрацію російських сил біля кордонів України та порадили США "спонукати українців відмовитися від провокацій".

Окрім того, секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що Україна нібито може організувати провокацію, щоб почати військові дії проти Криму, і може готувати теракти в РФ та інших країнах.

Про інші важливі новини

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Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.

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