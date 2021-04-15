Новини 15 квітня: надзвичайний стан у США через Росію, заяви дипломатів щодо ситуації на кордоні
Байден оголосив у США надзвичайний стан через загрозливу діяльність РФ, Посол у Німеччині: Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть в НАТО, — актуальні новини 15 квітня.
Про надзвичайний стан у США через Росію
Президент США Джо Байден оголосив про запровадження у США загальнонаціонального надзвичайного стану у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.
Окрім того, адміністрація Байдена запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки.
Згодом посла США викликали в МЗС РФ у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяють "важку" розмову.
Про заяви дипломатів щодо ситуації на кордоні
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні. Крім того, Меркель візьме участь в переговорах з президентом Володимиром Зеленським та французьким президентом Еммануелем Макроном у відеоформаті.
Водночас командувач американських військ у Європі генерал Тод Волтерс вважає, що Україна могла б відбити напад Росії принаймні з часом.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росію очікують страждання, якщо її війська перейдуть державний кордон України. Разом з тим посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядок денний вийде питання відновлення ядерного статусу.
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