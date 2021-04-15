Новости 15 апреля: чрезвычайное положение в США из-за РФ, заявления дипломатов о ситуации на границе

Байден объявил в США чрезвычайное положение из-за угрожающей деятельности РФ, Посол в Германии: Украине придется подумать о ядерном статусе, если ее не примут в НАТО, — актуальные новости 15 апреля.

О чрезвычайном положении в США из-за России

Президент США Джо Байден объявил о введении в США общенационального чрезвычайного положения в связи с "чрезвычайной угрозой" создаваемой внешней внешнюю деятельностю правительства Российской Федерации.

Помимо этого, администрация Байдена ввела новые санкции против Российской Федерации за ее действия против суверенитета и интересов США – вмешательство в выборы и кибератаки.

Вскоре посла США вызвали в МИД РФ в связи с новыми американскими санкциями и обещают "тяжелый" разговор.

О заявлениях дипломатов о ситуации на границе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию отвести войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации в регионе. Помимо этого, Меркель примет участие в переговорах с президентом Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном в видеоформате.

В то же время командующий американских войск в Европе генерал Тод Уолтерс считает, что Украина могла бы отразить нападение России, по крайней мере со временем.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидают страдания, если ее войска перейдут государственную границу Украины. Вместе с тем посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять ее в НАТО, иначе на повестку дня выйдет вопрос восстановления ядерного статуса.

О других важных новостях

Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.

Вооруженные формирования Российской Федерации в Донецке дали приказ в быстрые темпы подготовить бомбоубежища и кровати в больницах, а у административных зданий закладывать мешки с песком.

Россия объявила о закрытии со следующей недели до октябре 2021 части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран под предлогом военных учений, украинский МИД – протестует.

Гендиректор Центра общественного здоровья считает, что Украина уже прошла пик заболеваемости на коронавирус, а "красная" зона сместилась с запада на восток.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить празднование 30-й годовщины независимости Украины в Киеве и столкнулась с обвинениями в нарушении протокола и недостаточной поддержке Украины.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Партия "Слуга народа" заявляет, что ОИК округа №87 в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду, и что побеждает Василий Вирастюк.

Российская организация Фонд борьбы с коррупцией опубликовала видео официальной, но тайной дачи президента РФ Владимира Путина на озере Валдай в Новгородской области.