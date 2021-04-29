Головні новини середи і ночі: обшуки в Джуліані через справи в Україні, “великоднє перемир’я”

У ексадвоката Трампа Руді Джуліані відбулися обшуки через незаконні справи в Україні, у ТКГ підтримали ідею "великоднього перемир’я" – актуальні новини 28 квітня.

Про Джуліані

У квартирі та в офісі в ексадвоката експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані у центрі Нью-Йорка федеральні агенти провели обшуки через його незаконні справи в Україні.

Обшуки відбулися у справі федеральної прокуратури, яка триває два роки й стосується пошуку компромату на президента США Джо Байдена в Україні.

Про засідання ТКГ і "великоднє перемир’я"

28 квітня відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого виступає настання Великодніх свят.

Учасникам ТКГ не вдалося узгодити текст документа про запровадження "великоднього перемир'я", проте вони підтримали ідею та продовжать консультації.

Речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович розповів, що російський посадовець у ТКГ визнав територіальну цілісність і недоторканність України. Ім’я посадовця Арестович відмовився озвучити.

Про інші важливі новини

Було опубліковано звіт Європейської служби зовнішніх справ, у якому йдеться про те, що "вакцинна дипломатія" Росії та Китаю поєднується з дезінформацією та маніпуляціями – аби підірвати довіру до західних вакцин, інститутів ЄС і західноєвропейських стратегій вакцинації.

Президент США Джо Байден збирається обговорити на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним "спектр питань" в американсько-російських відносинах, що включатиме тему України.

Україна опинилася на шостому місці у світі за щоденною смертністю від COVID-19.

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". На його місце Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка. Вітренко заявив, що вважає звільнення Коболєва логічним. Тимчасовим в.о. міністра енергетики призначено заступника міністра енергетики Юрія Бойка.

Разом з тим голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту — на ньому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

З 1 травня у Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу громадського транспорту та метро у звичайному режимі. Крім того, відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. Із 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Ватикан є ідеальним місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити встановлення миру на Донбасі.

Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива стверджує, що наукового керівника його кандидатської роботи звільнили після скандального захисту нардепа, обранець обіцяє тому посаду міністра освіти.

Народні депутати зібрали підписи про позачергове засідання Верховної Ради, де розглянуть питання звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Росія почала часткове виведення військ із території окупованого Криму, а відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області не спостерігається.

Президентка Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 11 липня.