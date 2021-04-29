Главные новости среды и ночи: обыски у Джулиани из-за дел в Украине, "пасхальное перемирие"

У экс-адвоката Трампа Руди Джулиани прошли обыски из-за незаконных дел в Украине, в ТКГ поддержали идею "пасхального перемирия" - актуальные новости 28 апреля.

О Джулиани

В квартире и в офисе у экс-адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в центре Нью-Йорка федеральные агенты провели обыски из-за его незаконных дел в Украине.

Обыски прошли по делу федеральной прокуратуры, которое длится два года и касается поиска компромата на президента США Джо Байдена в Украине.

О заседании ТКГ и "пасхальном перемирии"

28 апреля состоялось общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников.

Участникам ТКГ не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они поддержали идею и продолжат консультации.

Представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович рассказал, что российский чиновник в ТКГ признал территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Имя чиновника Арестович отказался озвучить.

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