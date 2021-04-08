На Херсонщині формують підрозділи з 4 тисяч військових

У рамках позапланових зборів територіальної оборони на Херсонщині формуються 8 підрозділів, які налічуватимуть понад 4 тисячі військовослужбовців.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на голову Херсонської ОДА Сергія Козира

Деталі: За словами очільника ОДА, в області формуються 8 підрозділів територіальної оборони загальною кількістю понад 4 тисячі військових. Таким чином військові складатимуть окремий стрілецький батальйон, окрему бригаду територіальної оборони у складі управління та 6 окремих батальйонів.

Що передувало: У південних прикордонних районах України 6 квітня оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони і оборони визначених об’єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Передісторія: