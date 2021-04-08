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На Херсонщині формують підрозділи з 4 тисяч військових

Четвер, 8 квітня 2021, 19:28

У рамках позапланових зборів територіальної оборони на Херсонщині формуються 8 підрозділів, які налічуватимуть понад 4 тисячі військовослужбовців. 

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на голову Херсонської ОДА Сергія Козира

Деталі: За словами очільника ОДА, в області формуються 8 підрозділів територіальної оборони загальною кількістю понад 4 тисячі військових. Таким чином військові складатимуть окремий стрілецький батальйон, окрему бригаду територіальної оборони у складі управління та 6 окремих батальйонів.

Що передувало: У південних прикордонних районах України 6 квітня оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони і оборони визначених об’єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

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Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • У Кремлі заявили, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не становить загрози для них.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомили, що в окупований Крим Росія перекидає 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію, бійці якої відомі як "псковські десантники".

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяХерсонська область
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