Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини понеділка і ночі: Байден про Ізраїль, paperless

Вівторок, 18 травня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: Байден про Ізраїль, paperless
femida.ua

В бік Ізраїлю летять ракети з Лівану, Байден підтримав право Тель-Авіва на захист, а Україна 24 серпня увійде в режим paperless  - актуальні новини 17 травня.

Про Ізраїль

Шість ракет полетіли з Лівану в  напрямку північного Ізраїлю - про це заявили ізраїльські військові. У відповідь артилерійські сили Ізраїлю обстріляли джерела запусків в Лівані. 

Станом на 18 травня щонайменше 212 палестинців – зокрема 61 дитина і 36 жінок – були вбиті за тиждень внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю. Крім того, понад 1400 осіб отримали поранення. Десять людей в Ізраїлі, в тому числі п'ятирічний хлопчик і солдатів, були вбиті в результаті ракетного обстрілу з цивільних районів в Секторі Газа цивільних районів в Ізраїлі. Між євреями і арабами всередині Ізраїлю також спалахнули сутички, в результаті чого десятки людей отримали поранення.

Президент США Джо Байден підтримав право Ізраїлю на захист від невибіркових ракетних обстрілів.

Про paperless

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді. 

До 2024 року в Україні планується оцифрувати всі державні послуги, охопити 95% населення доступом до якісного інтернету і навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності, а також втричі збільшити обсяг надходжень в ІТ-галузь.

Про інші важливі новини

Екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула запевнив українців, що не балотуватиметься на виборах мера Харкова, про що останнім часом поширюються чутки.

Розслідувачі Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, на яких фігурує його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.

"Надзвичайно сильний" циклон Тауктае накрив західне узбережжя Індії - це найпотужніший циклон в країні за два десятиліття.

Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань.

В Офісі президента України підшуковують кандидатів на посаду голови Київської міської адміністрації, яку наразі очолює мер Києва Віталій Кличко.

Зниклий у Молдові український екссуддя Микола Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали у 2021 році. Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.

Віктор Медведчук, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, не зможе брати участь у засіданнях Верховної Ради.

Понівечений війною Донбас опинився на межі екологічної катастрофи через те, що занедбані та покинуті шахти заповнюються токсичними підземними водами.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: