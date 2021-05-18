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Головні новини понеділка і ночі: Байден про Ізраїль, paperless

Вівторок, 18 травня 2021, 08:00
femida.ua

В бік Ізраїлю летять ракети з Лівану, Байден підтримав право Тель-Авіва на захист, а Україна 24 серпня увійде в режим paperless  - актуальні новини 17 травня.

Про Ізраїль

Шість ракет полетіли з Лівану в  напрямку північного Ізраїлю - про це заявили ізраїльські військові. У відповідь артилерійські сили Ізраїлю обстріляли джерела запусків в Лівані. 

Станом на 18 травня щонайменше 212 палестинців – зокрема 61 дитина і 36 жінок – були вбиті за тиждень внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю. Крім того, понад 1400 осіб отримали поранення. Десять людей в Ізраїлі, в тому числі п'ятирічний хлопчик і солдатів, були вбиті в результаті ракетного обстрілу з цивільних районів в Секторі Газа цивільних районів в Ізраїлі. Між євреями і арабами всередині Ізраїлю також спалахнули сутички, в результаті чого десятки людей отримали поранення.

Президент США Джо Байден підтримав право Ізраїлю на захист від невибіркових ракетних обстрілів.

Про paperless

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді. 

До 2024 року в Україні планується оцифрувати всі державні послуги, охопити 95% населення доступом до якісного інтернету і навчити 6 мільйонів українців базової цифрової грамотності, а також втричі збільшити обсяг надходжень в ІТ-галузь.

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Українська правда


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