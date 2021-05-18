Главные новости понедельника и ночи: Байден об Израиле, paperless

В сторону Израиля летят ракеты из Ливана, Байден поддержал право Тель-Авива на защиту, а Украина 24 августа войдет в режим paperless - актуальные новости 17 мая.

Об Израиле

Шесть ракет полетели из Ливана в направлении северного Израиля - об этом заявили израильские военные. В ответ артиллерийские силы Израиля обстреляли источники запусков в Ливане.

По состоянию на 18 мая по меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля. Кроме того, более 1400 человек получили ранения. Десять человек в Израиле, в том числе пятилетний мальчик и солдат, были убиты в результате ракетного обстрела по гражданских районах в Секторе Газа гражданских районов в Израиле. Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.

Президент США Джо Байден поддержал право Израиля на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов.

О paperless

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украина войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

К 2024 году в Украине планируется оцифровать все государственные услуги, охватить 95% населения доступом к качественному интернету и научить 6 миллионов украинцев базовой цифровой грамотности, а также втрое увеличить объем поступлений в IT-отрасль.

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