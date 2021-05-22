Головні новини п’ятниці і ночі: санкції проти Nord Stream 2, апеляція Медведчука

США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з Nord Stream 2, Медведчука залишили під арештом – актуальні новини 21 травня.

Про американські санкції

США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з реалізацією проекту "Північний потік-2".

Зокрема, під санкції потрапили російські Морська рятувальна служба, ТОВ "Мортранссервіс", ТОВ "Самарський теплоенергетичний фонд".

Крім того, до списку санкції потрапили судна Akademik Cherskiy, Artemis Offschore, Bakhtemir, Baltiyskiy Issledovatel, Finval, Kapitan Beklemishev, Murman, Narval, Sivuch, Spasatel Karev, Umka, Vladislav Strizhov, Yury Topchev.

Про Медведчука

Медведчук перед будівлею Апеляційного суду Києва розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу Олександр Турчинов, а пізніше – Петро Порошенко. На що Турчинов відповів, що Медведчука на такі переговори не вповноважував.



За рішенням суду Медведчук перебуватиме під домашнім арештом до 10 липня 2021 року.

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