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Главные новости пятницы и ночи: санкции против Nord Stream 2, апелляция Медведчука

Суббота, 22 мая 2021, 08:00
FLICKR / TV6 News

США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с Nord Stream 2, Медведчука оставили под арестом - актуальные новости 21 мая.

Об американских санкциях

США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".

В частности, под санкции попали российские Морская спасательная служба, ООО "Мортранссервис", ООО "Самарский теплоэнергетический фонд".

Кроме того, в список санкции попали судна Akademik Cherskiy, Artemis Offschore, Bakhtemir, Baltiyskiy Issledovatel, Finval, Kapitan Beklemishev, Murman, Narval, Sivuch, Spasatel Karev, Umka, Vladislav Strizhov, Yury Topchev.

О Медведчуке

Медведчук перед зданием Апелляционного суда Киева рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала Александр Турчинов, а позже - Петр Порошенко. На что Турчинов ответил, что Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.

По решению суда Медведчук будет находиться под домашним арестом до 10 июля 2021 года.

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Украинская правда


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