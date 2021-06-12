Головні новини п’ятниці і ночі: допомога Україні від США, форма з “Героям слава!”

Міноборони США затвердило частину безпекової допомоги Україні – 150 млн доларів; форму української збірної з "Героям слава!" відкорегують – актуальні новини 11 червня.

Про безпекову допомогу від США

Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.

Кошти будуть спрямовані на навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

Про форму збірної

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що члени одноголосно затвердили офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні" і "Героям слава".

Тим не менш, збірна на Євро-2020 буде грати у раніше презентованій формі, проте гасло "Героям cлава!" закриють емблемою національних збірних з мапою України, Тризубом та "Слава Україні" — такими є підсумки переговорів з УЄФА.

Представники посольства Великої Британії в Києві слідом за американськими дипломатами вдягнули нову форму збірної.

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало допис, де згадали про випадок, коли англійська збірна з футболу використала нацистське вітання на матчі у Німеччині та прирівняли до нього гасло "Слава Україні!" на формі збірної, яку одягли дипломати.

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