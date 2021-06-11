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МЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США

П'ятниця, 11 червня 2021, 21:52

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало допис, де згадали про випадок, коли англійська збірна з футболу використала нацистське вітання на матчі у Німеччині та прирівняли до нього українське гасло "Слава Україні!" на формі збірної, яку одягли американські дипломати. 

Джерело: МЗС Росії у Twitter

Дослівно: "14 травня 1938 рік. Збірна Англії з футболу піднімає руки в нацистському вітання на олімпійському стадіоні у Берліні у присутності Герінга, Геббельса та Гесса. 

10 червня 2021 року. Посольство США в Україна одягає українську національну форму з вишитою українською версією "Хай живе Гітлер!". 

Довідково: Матч, де збірна Англії використала нацистське вітання дійсно був. Тоді на стадіоні у Берліні англійський посол віддав відповідний наказ гравцям. Щоб уникнути скандалу, вони його виконали, хоча матч для них завершився перемогою. 

Що передувало: 10 червня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України. Це ж зробили і у посольстві Британії.

Передісторія:

  • 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
  • 10 червня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зажадала від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Після цього президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.
  • У підсумку було вирішено, що українська збірна на Євро-2020 буде грати у раніше презентованій формі, яка викликала обурення в Росії, проте до неї додадуть ще один елемент, а гасло "Героям Слава!" розмістять за мапою, у центрі обрисів кордонів України. 

Українська правда
Теми: футболРосія


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