МЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало допис, де згадали про випадок, коли англійська збірна з футболу використала нацистське вітання на матчі у Німеччині та прирівняли до нього українське гасло "Слава Україні!" на формі збірної, яку одягли американські дипломати.

Джерело: МЗС Росії у Twitter

Дослівно: "14 травня 1938 рік. Збірна Англії з футболу піднімає руки в нацистському вітання на олімпійському стадіоні у Берліні у присутності Герінга, Геббельса та Гесса.

10 червня 2021 року. Посольство США в Україна одягає українську національну форму з вишитою українською версією "Хай живе Гітлер!".

