Главные новости пятницы и ночи: помощь Украине от США, форма с "Героям слава!"

Минобороны США утвердило часть помощи в сфере безопасности Украине - 150 млн долларов; форму украинской сборной с "Героям слава!" откорректируют - актуальные новости 11 июня.

О помощи в сфере безопасности от США

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи в сфере безопасности Украине в размере 150 млн долларов.

Средства будут направлены на обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

О форме сборной

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что члены единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".

Тем не менее, сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, однако лозунг "Героям cлава!" закроют эмблемой национальных сборных с картой Украины, Тризубом и "Слава Украине" - таковы итоги переговоров с УЕФА.

Представители посольства Великобритании в Киеве вслед за американскими дипломатами надели новую форму сборной.

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение, где вспомнили о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии и приравняли к нему лозунг "Слава Украине!" на форме сборной, которую надели дипломаты.

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