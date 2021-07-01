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Новини 1 липня: відповідь Зеленського Путіну, закон про корінні народи

Четвер, 1 липня 2021, 21:00

Зеленський відповів Путіну на "зовнішнє управління" Україною: Пропагандистська мантра, Рада ухвалила закон про корінні народи, що розізлив Путіна – актуальні новини політики 1 липня.

Про відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський назвав пропагандистською мантрою заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що всі питання щодо України нібито вирішуються у США.

Також Зеленський заявив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Про корінні народи

Рада ухвалила законопроєкт, яким визначила кримських татар, караїмів та кримчаків корінними народами України на території Криму.

Цей закон розізлив Путіна, тому що росіян нібито несправделиво не згадали.

Також нардепи у першому читанні ухвалили президентський законопроєкт про олігархів: "Слуга народу", "Довіра", "За майбутнє" — "за", "Європейська солідарність" та "Голос" — "проти".

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Теми: Україна


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