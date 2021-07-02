На Тупицького продовжили розподіляти справи попри кроки Зеленського

Після скасування президентом Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду на нього продовжили розподілятися судові справи.

Джерело: розслідування програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода" та "UA:Перший")

Деталі: 9 квітня 2021 року до КС надійшла скарга екссудді Дарницького райсуду Києва Євгена Вовка щодо конституційності статей закону про "Вищу раду правосуддя", а також "Про судоустрій і статус суддів". Суддею-доповідачем був призначений Олександр Тупицький.

Через місяць, 12 травня, до Тупицького також потрапила конституційна скарга громадянина Владислава Дуди – щодо конституційності статті Кримінального процесуального кодексу.

Такі дані "Схемам" надали в Секретаріаті КС у відповідь на прохання журналістів ознайомитися з розподілом справ між суддями протягом лютого-травня 2021 року.

Цьому передувало :27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

Експерти зауважують, що скасування указу, відповідно до закону про КС, не означає звільнення з посади чи припинення повноважень судді.

Сам Тупицький оскаржує рішення президента у Верховному суді.

15 червня Конституційний суд відновив роботу після того, як вона була заблокована через вимогу частини суддів допустити до участі в роботі суду Олександра Тупицького. Останній брав участь у роботі суду дистанційно, адже в будівлю КС його не допускає Управління державної охорони.

Передісторія:

27 жовтня 2020 року під головуванням Олександра Тупицького судді КС проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.

28 грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених частиною 2 статті 384, статті 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

"Схеми" публікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить, що він до посади голови КС як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Уже працюючи заступником голови КС, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

У ДБР перевіряють Тупицького на причетність до ще двох кримінальних злочинів: щодо втручання у розподіл справ у КС та щодо присвоєння владних повноважень

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