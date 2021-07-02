На Тупицького продовжили розподіляти справи попри кроки Зеленського
Після скасування президентом Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду на нього продовжили розподілятися судові справи.
Джерело: розслідування програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода" та "UA:Перший")
Деталі: 9 квітня 2021 року до КС надійшла скарга екссудді Дарницького райсуду Києва Євгена Вовка щодо конституційності статей закону про "Вищу раду правосуддя", а також "Про судоустрій і статус суддів". Суддею-доповідачем був призначений Олександр Тупицький.
Через місяць, 12 травня, до Тупицького також потрапила конституційна скарга громадянина Владислава Дуди – щодо конституційності статті Кримінального процесуального кодексу.
Такі дані "Схемам" надали в Секретаріаті КС у відповідь на прохання журналістів ознайомитися з розподілом справ між суддями протягом лютого-травня 2021 року.
Цьому передувало :27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
Експерти зауважують, що скасування указу, відповідно до закону про КС, не означає звільнення з посади чи припинення повноважень судді.
Сам Тупицький оскаржує рішення президента у Верховному суді.
15 червня Конституційний суд відновив роботу після того, як вона була заблокована через вимогу частини суддів допустити до участі в роботі суду Олександра Тупицького. Останній брав участь у роботі суду дистанційно, адже в будівлю КС його не допускає Управління державної охорони.
Передісторія:
- 27 жовтня 2020 року під головуванням Олександра Тупицького судді КС проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.
- 28 грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених частиною 2 статті 384, статті 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).
- "Схеми" публікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить, що він до посади голови КС як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.
- Уже працюючи заступником голови КС, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.
- У ДБР перевіряють Тупицького на причетність до ще двох кримінальних злочинів: щодо втручання у розподіл справ у КС та щодо присвоєння владних повноважень
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