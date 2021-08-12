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Головні новини середи і ночі: продовження карантину, температурний рекорд

Четвер, 12 серпня 2021, 08:00
Фото КМУ

Карантин продовжили до жовтня, в Європі зафіксували новий температурний рекорд — актуальні новини 11 серпня і ночі.

Про карантин

Уряд продовжив адаптивний карантин до 1 жовтня у зв’язку зі зростанням кількості госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

Про температурний рекорд

У середу, 11 серпня, на італійському острові Сицилія метеорологи зафіксували новий температурний рекорд, який становить +48,8°C.

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Українська правда


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