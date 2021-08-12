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Главные новости среды и ночи: продление карантина, температурный рекорд

Четверг, 12 августа 2021, 08:00
Фото КМУ

Карантин продлили до октября, в Европе зафиксировали новый температурный рекорд — актуальные новости 11 августа и ночи.

О температурном рекорде

В среду, 11 августа, на итальянском острове Сицилия метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд, который составляет + 48,8°C.

О карантине

Правительство продлило адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19.

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Украинская правда
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