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НАБУ вкотре просить СБУ віддати Чауса: натякають на злочин

Вівторок, 3 серпня 2021, 13:29
НАБУ вкотре просить СБУ віддати Чауса: натякають на злочин

Національне антикорупційне бюро каже, що Служба безпеки України перевищує повноваження, і просить доставити екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса для обрання запобіжного заходу 4 серпня.

Джерело: НАБУ

Дослівно Бюро: "Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцезнаходження екссудді Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень".

Деталі: Йдеться про події 30 липня 2021 року, коли на Вінниччині було виявлено підозрюваного екссуддю, якого у серпні 2016 року детективи НАБУ оголосили у розшук. В березні 2017 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Антикорупційники вказують, що КПК України передбачає: у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість, за словами НАБУ, Служба безпеки України переховує їхнього підозрюваного.

1 серпня детективи НАБУ надіслали до СБУ та ОГП вимогу про негайне доставлення екссудді до Національного бюро.

2 серпня у зв’язку із тим, що СБУ не забезпечило явку екссудді до НАБУ, було надіслано повторну вимогу із повістками про виклик підозрюваного.

Дослівно Бюро: "Національне бюро наголошує, що дотримання закону є обов’язком для всіх правоохоронних органів. Вжиття заходів безпеки до особи, яка перебуває у статусі потерпілого у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для переховування такої особи від кримінального судочинства та невиконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тому, вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Що передувало: Служба безпеки України заявила, що не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень. Наголошується, що у зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

В Офісі генпрокурора заявили, що намагаються знайти порозуміння між НАБУ та СБУ.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинні працівники СБУ.
  • Джерела УП стверджують, що Чауса вивезли з Молдови і утримували на військових базах, щоб зібрати компромат на колишнього головного розвідника Василя Бурбу і п’ятого президента Петра Порошенка.
  • 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 

Знати більше: Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Українська правда

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Теми: ЧаусНАБУСБУ
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