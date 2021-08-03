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НАБУ снова просит СБУ отдать Чауса: намекают на преступление

Вторник, 3 августа 2021, 13:29

Национальное антикоррупционное бюро говорит, что Служба безопасности Украины превышает полномочия, и просит доставить  экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса для избрания меры пресечения 4 августа.

Источник: НАБУ

Дословно Бюро: "Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий".

Детали: Речь идет о событиях 30 июля 2021 года, когда в Винницкой области было обнаружен подозреваемый экс-судья, которого в августе 2016 года детективы НАБУ объявили в розыск. В марте 2017 ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Антикорупционщики указывают, что УПК Украины предусматривает: в случае обнаружения разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Однако, по словам НАБУ, Служба безопасности Украины скрывает их подозреваемого.

1 августа детективы НАБУ направили в СБУ и ОГП требование о немедленной доставке экс-судьи в Национальное бюро.

2 августа в связи с тем, что СБУ не обеспечила явку экс-судьи в НАБУ, было отправлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого.

Дословно Бюро: "Национальное бюро отмечает, что соблюдение закона является обязанностью для всех правоохранительных органов. Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Поэтому, в очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Что предшествовало: Служба безопасности Украины заявила, что "не похищала" бывшего судью Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий. Отмечается, что в связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В Офисе генпрокурора заявили, что пытаются найти взаимопонимание между НАБУ и СБУ.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить безопасность должны сотрудники СБУ. 
  • Источники УП утверждают, что Чауса вывезли из Молдовы и удерживали на военных базах, чтобы собрать компромат на бывшего главного разведчика Василия Бурбу и пятого президента Петра Порошенко.

Знать больше: Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским

Украинская правда
Темы: ЧаусНАБУСБУ
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