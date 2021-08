Боррель про смерть Шишова: Потрібно здійснити правосуддя

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель відреагував на загибель у Києві керівника Білоруського дому Віталія Шишова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка. Вдячний українській владі за швидке відкриття розслідування обставин його смерті, у тому числі його можливого вбивства. Потрібно здійснити правосуддя" - написав він у Twitter.

Shocked by reports that Belarus activist Vital Shyshou has been found hanged in a Kyiv park. He helped many flee the Lukashenko regime’s repression. Commend Ukrainian authorities for quickly opening an investigation into his death, incl his possible murder.

Justice must be done.