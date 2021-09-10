Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП

У Раді бійка: Тищенко напав на Лероса, Зеленський і Шефір сильно посварились, останній навіть забирав з ОПУ речі – джерела — актуальні новини 9 вересня.

Про бійку в Раді

Нардеп Микола Тищенко напав і почав тягати по залі свого колегу Гео Лероса на засіданні Верховної Ради.

Лерос виступав з трибуни парламенту стосовно проваленої операції українських спецслужб з затримання "вагнерівців". Він заявив, що українцям цікаво знати, "хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарша Єрмак – злили цю спецоперацію".

Тищенко після бійки заявив, що готовий понести відповідальність за бійку з Леросом, який у свою чергу не бачить в своїх словах образ на адресу президента.

Про сварку в ОПУ

У серпні, за даними джерел УП, між президентом Володимиром Зеленським і його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, у результаті якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової.

Наразі Шефір продовжує працювати на своїй посаді, водночас він уже не впливає майже ні на що.

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