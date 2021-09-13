Головні новини неділі та ночі: смерть судді, загроза енергетичній безпеці Європи

Суддю Печерського райсуду знайшли мертвим на Київщині, Білий дім попереджає про загрози енергетичній безпеці Європи вже взимку - актуальні новини 12 вересня і ночі.

Про мертвого суддю

Суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби у Київській області.

Поліція Київщини підтвердила, що 11 вересня в селі Погреби Броварського району виявлено тіло одного зі столичних суддів, але не називає імені.

Про загрозу енергетичній безпеці Європи

Білий дім стурбований через загрози енергетичній безпеці Європи вже цієї зими через газову залежність від Росії в енергопостачанні.

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