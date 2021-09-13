Главные новости воскресенья и ночи: смерть судьи, угроза энергетической безопасности Европы

Судью Печерского райсуда нашли мертвым в Киевской области, Белый дом предупреждает об угрозах энергетической безопасности Европы уже зимой – актуальные новости 12 сентября и ночи.

О мертвом судье

Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Киевской области.

Полиция Киевщины подтвердила, что 11 сентября в селе Погребы Броварского района обнаружено тело одного из столичных судей, но не называет имени.

Об угрозе энергетической безопасности Европы

Белый дом обеспокоен угрозой энергетической безопасности Европы уже этой зимой из-за газовой зависимости от России в энергоснабжении.

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