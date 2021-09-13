Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: смерть судьи, угроза энергетической безопасности Европы

Понедельник, 13 сентября 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: смерть судьи, угроза энергетической безопасности Европы
Фото: НИСИ

Судью Печерского райсуда нашли мертвым в Киевской области, Белый дом предупреждает об угрозах энергетической безопасности Европы уже зимой – актуальные новости 12 сентября и ночи.

О мертвом судье

Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Киевской области.

Полиция Киевщины подтвердила, что 11 сентября в селе Погребы Броварского района обнаружено тело одного из столичных судей, но не называет имени.

Об угрозе энергетической безопасности Европы

Белый дом обеспокоен угрозой энергетической безопасности Европы уже этой зимой из-за газовой зависимости от России в энергоснабжении.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев хотел бы сократить срок своей дисквалификации, чтобы представлять Украину на Олимпиаде-2024, однако в таком случае поставит ультиматум сборной: все условия подготовки – или смена гражданства.

В Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика уровня госпитализаций 11 сентября превысила предельный показатель, установленный для "зеленой" зоны эпидемиологической опасности, в двух из них такая тенденция сохраняется три дня подряд.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил российско-белорусские военные учения "Запад-2021" и заявил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 млрд долларов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская власть может прибегнуть к военному пути деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса, но хочет избежать массовых жертв.

В аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, был задержан гражданин РФ Александра Франчетти.

Вследствие вражеского обстрела в воскресенье военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявляет, что без обсуждения вопроса Крыма встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не будет иметь смысла.

За выходные в Израиле коронавирус обнаружили в 1439 израильтян, вернувшихся из Украины.

В результате ДТП с участием восьми автомобилей в Голосеевском районе госпитализированы пять пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

В воскресенье в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик погиб ее водитель, матрос Артур Голубь с Житомирщины.

Киевский городской председатель Виталий Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в столице.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом о членстве Украины в НАТО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: