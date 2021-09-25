Головні новини п’ятниці та ночі: посилений кортеж Зеленського, "червона зона"

Зеленський посилив кортеж, поліція переходить на особливий режим роботи; головний санлікар заявив, що 4 області можуть стати "червоними" в найближчі тижні — актуальні новини 24 вересня і ночі.

Про кортеж Зеленського



Президент Володимир Зеленський після нападу на свого першого помічника Сергія Шефіра посилив свою охорону – збільшений кортеж з сигнальними маячками рухається на великій швидкості.

Тим часом поліція з 25 вересня переходить на посилений режим роботи.

Про карантин

Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть протягом двох-трьох тижнів перейти в "червоний" рівень епіднебезпеки — про це заявив головний санлікар.

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