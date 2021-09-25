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Главные новости пятницы и ночи: усиленный кортеж Зеленского, "красная зона"

Суббота, 25 сентября 2021, 08:00

Зеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы; главный санврач заявил, что 4 области могут стать "красными" в ближайшие недели - актуальные новости 24 сентября и ночи.

О кортеже Зеленского

Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану - увеличеннный кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости.

Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

О карантине

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут в течение двух-трех недель перейти в "красный" уровень эпидопасности - об этом заявил главный санврач.

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Украинская правда


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