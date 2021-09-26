Головні новини суботи і ночі: перемога Усика, війська РФ біля українських кордонів

Усик переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу в супертяжах, війська РФ після навчань залишилися біля українських кордонів – актуальні новини 25 вересня і ночі.

Про перемогу Усика

У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Новий чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.

Президент України Володимир Зеленський подякував боксеру Олександру Усику за здобуття чемпіонських титулів.

В ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО, перемігши в Лондоні британця Ентоні Джошуа, і знову повинен провести з ним поєдинок.

Про війська РФ

Російські військові навчання "Захід-2021" завершилися, проте українське командування не фіксує масового повернення військових РФ до місць постійної дислокації – Москва залишила у наближених до кордону України районах численні армійські батальйони.

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