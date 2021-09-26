Главные новости субботы и ночи: победа Усика, войска РФ возле украинских границ

Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах, войска РФ после учений остались возле украинских границ – актуальные новости 25 сентября и ночи.

О победе Усика

В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Новый чемпион по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как и предполагал украинец.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил боксера Александра Усика за завоевание чемпионских титулов.

В ночь с 25 на 26 сентября украинский боксер Александр Усик получил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО, победив в Лондоне британца Энтони Джошуа, и снова должен провести с ним поединок.

О войсках РФ

Российские военные учения "Запад-2021" завершились, однако украинское командование не фиксирует массового возвращения военных РФ к местам постоянной дислокации - Москва оставила в приближенных к границе Украины районах многочисленные армейские батальоны.

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