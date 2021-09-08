Головні новини вівторка і ночі: виправлені санкції Зеленського, карантин

Зеленський запровадив оновлені санкції, МОЗ просить Кабмін перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки – актуальні новини 7 вересня.

Про санкції

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти кадрового російського військового Кузнецова Івана та Ольги Калініної, яка допомагала проводити "вибори" в окупованому Криму. Персональні дані щодо обох осіб у рішення РНБО були вказані з помилками.

Про епідемічну ситуацію

МОЗ просить Кабмін перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях, там можуть посилити адаптивний карантин.

Про інші важливі новини

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19-річній полтавці, яка вистрілила з арбалета у двох педагогів, повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.