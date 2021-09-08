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Головні новини вівторка і ночі: виправлені санкції Зеленського, карантин

Середа, 8 вересня 2021, 08:00

Зеленський запровадив оновлені санкції, МОЗ просить Кабмін перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки – актуальні новини 7 вересня.

Про санкції

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти кадрового російського військового Кузнецова Івана та Ольги Калініної, яка допомагала проводити "вибори" в окупованому Криму. Персональні дані щодо обох осіб у рішення РНБО були вказані з помилками. 

Про епідемічну ситуацію

МОЗ просить Кабмін перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях, там можуть посилити адаптивний карантин.

Про інші важливі новини

Кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях США в ці вихідні була майже на 300% вища, ніж в цей час в минулому році.

За даними  CNN, операція з "вагнерівцями" відбувалася "з відома і очікуваної підтримки Сполучених Штатів".

На святкування дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова з’їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств – зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.

"Слуга народу" Олександр Трухін стверджує, що був у тверезому стані, коли сталася ДТП, і заявив, що ні він, ні його помічники не мають відношення до ситуації з видаленням новин з видань.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

19-річній полтавці, яка вистрілила з арбалета у двох педагогів, повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.

Українська правда


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