Головні новини п’ятниці та ночі: нові санкції РНБО, План оборони України

РНБО ввела санкції проти російської мережі магазинів MERE і затвердила перший в історії План оборони України – актуальні новини 15 жовтня і ночі.

Про нові санкції

Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції до російської мережі магазинів MERE – відтепер вона не може працювати в Україні.

В СБУ уточнили, що за їхнім поданням економічні санкції запроваджуються до 5 фізосіб і 6 компаній, які пов'язані з мережею.

Про План оборони України

Рада національної безпеки і оборони затвердила перший в історії України План оборони держави.

Данілов пояснив, що План "дає чіткі відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою".

Про інші важливі новини

За добу 14 жовтня в Україні зафіксували 13 624 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 202 летальних випадки від неї, госпіталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 4 947 осіб, одужала 4 591 особа.

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Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова і ввів чинного главу ВР Руслана Стефанчука.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дорікнув українцям, які не роблять щеплення від коронавірусу.

У рішенні РНБО, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб.

Рада національної безпеки та оборони створює портал із інформацією про компанії, які мають дозволи на надрокористування, тим часом родина колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів – нафти, газу, вугілля.

Президент Володимир Зеленський ініціює введення покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за контрабанду.

Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали регулятору ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

У зоні ООС українські військові не мають обмежень відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій.