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Главные новости пятницы и ночи: новые санкции СНБО, План обороны Украины

Суббота, 16 октября 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: новые санкции СНБО, План обороны Украины
фото mere

СНБО ввел санкции против российской сети магазинов MERE и утвердил первый в истории План обороны Украины – актуальные новости 15 октября и ночи.

О новых санкциях

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против российской сети магазинов MERE – теперь она не может работать в Украине.

В СБУ уточнили, что по их предложению экономические санкции вводятся в отношении 5 физлиц и 6 компаний, связанных с сетью.

О Плане обороны Украины

Совет национальной безопасности и обороны утвердил первый в истории Украины План обороны государства.

Данилов объяснил, что План "дает четкие ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашим государством".

О других важных новостях

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаев заболевания коронавирусной болезни и 202 летальных случая от нее, госпитализированы с Covid-19 или подозрением на него 4947 человек, выздоровела 4591 человек.

Херсонская область перешла в "красную" зону эпидемической опасности, а Киевская область попала в "оранжевую" зону.

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова и ввел действующего главу ВР Руслана Стефанчука.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что с 1 января 2022 зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала и 20 000 гривен – для врачей.

Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области из 18 октября переходит в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко упрекнул украинцев, которые не делают прививки от коронавируса.

В решении СНБО, что касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Совет национальной безопасности и обороны создает портал с информацией о компаниях, которые имеют разрешения на недропользование, в то время семья бывшего министра охраны окружающей природной среды Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов – нефти, газа, угля.

Президент Владимир Зеленский инициирует введение наказания в виде 20 лет лишения свободы за контрабанду.

Производители вакцины от коронавируса BioNTech / Pfizer подали регулятору ЕС заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

В зоне ООС украинские военные не имеют ограничений открывать огонь в ответ на обстрелы их позиций.

Украинская правда
Темы: СНБОсанкции
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