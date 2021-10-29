Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві

Facebook змінює назву; Київ з 1 листопада в "червоній" зоні – актуальні новини 28 жовтня.

Про Facebook

Компанія Facebook змінює назву на Meta.

Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи метавсесвіт.

Про карантин в Києві

Державна комісія відправила у "червону" зону поширення коронавірусу з 1 листопада Київ. Раніше про це попросив мер Києва Віталій Кличко, а міська влада ввела посилені обмеження.

Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. Перевіряти документи, за словами мера, будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Також з 1 листопада усі школярі столиці переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в місті.

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