Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Facebook меняет название; Киев с 1 ноября в "красной" зоне – актуальные новости 28 октября.

О Facebook

Компания Facebook меняет название на Meta.

Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, а также сервисами Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая метавселенную.

О карантине в Киеве

Государственная комиссия отправила в "красную" зону распространения коронавируса с 1 ноября Киев. Ранее об этом попросил мэр Киева Виталий Кличко, а городские власти ввели усиленные ограничения.

В частности, проезд в общественном транспорте будет возможным при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Проверять документы, по словам мэра, не будут на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Также с 1 ноября все школьники столицы переходят на дистанционную форму обучения к улучшению эпидситуации в городе.

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