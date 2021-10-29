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Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Пятница, 29 октября 2021, 08:00
CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images

Facebook меняет название; Киев с 1 ноября в "красной" зоне – актуальные новости 28 октября.

О Facebook

Компания Facebook меняет название на Meta.

Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, а также сервисами Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая метавселенную.

О карантине в Киеве

Государственная комиссия отправила в "красную" зону распространения коронавируса с 1 ноября Киев. Ранее об этом попросил мэр Киева Виталий Кличко, а городские власти ввели усиленные ограничения.

В частности, проезд в общественном транспорте будет возможным при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Проверять документы, по словам мэра, не будут на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

Также с 1 ноября все школьники столицы переходят на дистанционную форму обучения к улучшению эпидситуации в городе.

О других важных новостях

Лидер Тайваня Цай Инвэнь впервые подтвердила присутствие американских войск на тайваньской земле – речь идет о военных инструкторах.

29 октября оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов вблизи Причепиловки - один украинский военнослужащий получил ранение.

Журналисты "Схем" узнали и сняли, как соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и РФ Дмитрий Торнер посещал Офис президента. Незадолго до этого визита он был снят с международного розыска, а уголовное производство по использованию поддельных паспортов было закрыто в Украине.

СНБО заявил, что РФ запустила в Украине информационную кампанию, направленную на уменьшение уровня вакцинации.

Суд Харькова заключил под стражу без права на залог 16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове Николая Харьковского. Адвокат парня сказала, что Харьковский не помнит обстоятельств ДТП и был ли он за рулем. Сам подозреваемый заявил, что у автомобиля "отказали тормоза".

Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17, нидерландские стражи порядка предложили им защиту.

В МИДе Франции выразили обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявление о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не нарушала Минские договоренности при применении Bayraktar на Донбассе. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем и ночью уже более полугода.

Украинская правда
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