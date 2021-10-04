У "Слузі народу" прогнозують понад 240 голосів за відставку Разумкова
Фракція "Слуга народу" зібрала 197 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, всього ж прогнозують понад 240 голосів "за".
Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук в Telegram
Пряма мова: "За час проведення "Великої фракції" у Трускавці під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання Голови Верховної Ради було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві".
Деталі: За словами Палійчук, голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту у сесійній залі набере понад 240 голосів народних депутатів.
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Передісторія:
- Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.
- Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч 4 жовтня, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту, але фракція відмовилася зустрічатися з ним.