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У "Слузі народу" прогнозують понад 240 голосів за відставку Разумкова

Понеділок, 4 жовтня 2021, 15:48
У Слузі народу прогнозують понад 240 голосів за відставку Разумкова
"Слуги народу" у Трускавці. фото з особистої сторінки Давида Арахамії у Facebook

Фракція "Слуга народу" зібрала 197 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, всього ж прогнозують понад 240 голосів "за".

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук в Telegram

Пряма мова: "За час проведення "Великої фракції" у Трускавці під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання Голови Верховної Ради було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві".

Деталі: За словами Палійчук, голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку спікера парламенту у сесійній залі набере понад 240 голосів народних депутатів.

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Передісторія:

  • Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.
  • Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч 4 жовтня, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту, але фракція відмовилася зустрічатися з ним. 

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Радавідставка
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