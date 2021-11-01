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Новини 1 листопада: свіжі рейтинги, відставка Рєзнікова

Понеділок, 1 листопада 2021, 21:27

Третина українців нізащо не підтримають Зеленського і Порошенка; віцепрем'єр Резніков подав у відставку — актуальні новини 1 листопада.

Про президентські рейтинги

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський – 18,7% серед усіх опитаних. 

Водночас третина українців не підтримували б його або Порошенко за жодних обставин. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного 23-27 жовтня на замовлення "Обозревателя".

Також якби у другому турі президентських виборів опинилися чинний президент Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко, то Зеленського підтримали б – 55,6% респондентів, які визначилися із вибором, а Порошенка – 44,4%.

Про відставку Рєзнікова

Віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням. 

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Українська правда
Теми: рейтингЗеленський


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