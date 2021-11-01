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Новости 1 ноября: свежие рейтинги, отставка Резникова

Понедельник, 1 ноября 2021, 21:27

Треть украинцев ни за что не поддержат Зеленского и Порошенко; вице-премьер Резников подал в отставку — актуальные новости 1 ноября.

О президентских рейтингах

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – 18,7% среди всех опрошенных.

В то же время треть украинцев не поддерживали бы его или Порошенко ни при каких обстоятельствах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 23-27 октября по заказу "Обозревателя".

Также если бы во втором туре президентских выборов оказались действующий президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то Зеленского поддержали бы – 55,6% определившихся с выбором респондентов, а Порошенко – 44,4%.

Об отставке Резникова

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Украинская правда
Темы: рейтингЗеленский
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