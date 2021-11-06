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Головні новини п'ятниці і ночі: нарощування військ біля України, антиолігархічний закон

Субота, 6 листопада 2021, 08:00
politico

Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України; Зеленський підписав антиолігархічний закон — актуальні новини 5 листопада.

Про ЦРУ

Президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернза, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія.

Оцінки мотивів Росії всередині адміністрації дуже різняться: деякі джерела  вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, тоді як інші припускають, що вони проводять навчання або просто намагаються залякати Україну.

Про антиолігархічний закон

Президент Володимир Зеленський невідкладно підписав антиолігархічний закон. "В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших", — заявив він.

Про інші важливі новини

Австрія запровадила обмеження для нещеплених - особам, які повністю не вакцинувалися від COVID-19, забороняється відвідувати кафе, ресторани та перукарні.

Німеччина увійшла до трійки країн, де найбільше нових COVID-хворих.

Під час новорічних свят українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих проти COVID-19. Обмеження стосується готелів, канатних доріг та підйомників.

Рада відсторонила нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову від участи у 5 пленарних засіданнях парламенту за її слова про померлого колегу Антона Полякова.

Відтепер змінити реєстрацію місця проживання можна онлайн у порталі "Дія" — відповідний закон нардепи прийняли в цілому.

Бустерна доза вакцини від коронавірусу стане доступною для жителів України після перетину позначки у 50% вакцинованих громадян — заявив очільник МОЗ Ляшко.

У компанії Pfizer заявили, що їхня експериментальна пігулка PAXLOVID на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті від COVID-19.

Розвідка викрила полковника ЗСУ з найвищою формою допуску, який має громадянство РФ і контакти з діючими військовослужбовцями Збройних сил Росії та мешканцями ТОТ АР Крим, та збирав таємні військові документи.

Українська правда


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