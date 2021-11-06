Головні новини п'ятниці і ночі: нарощування військ біля України, антиолігархічний закон

Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України; Зеленський підписав антиолігархічний закон — актуальні новини 5 листопада.

Про ЦРУ

Президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернза, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і щоб спробувати визначити, чим керується Росія.

Оцінки мотивів Росії всередині адміністрації дуже різняться: деякі джерела вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, тоді як інші припускають, що вони проводять навчання або просто намагаються залякати Україну.

Про антиолігархічний закон

Президент Володимир Зеленський невідкладно підписав антиолігархічний закон. "В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших", — заявив він.

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