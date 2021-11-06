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Главные новости пятницы и ночи: наращивание войск возле Украины, антиолигархический закон

Суббота, 6 ноября 2021, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: наращивание войск возле Украины, антиолигархический закон
politico

Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины; Зеленский подписал антиолигархический закон - актуальные новости 5 ноября.

О ЦРУ

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернза, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

Оценки мотивов России внутри администрации очень отличаются: некоторые источники  считают, что Россия может готовиться к вторжению, в то время как другие предполагают, что они проводят учения или просто пытаются запугать Украину.

Об антиолигархическом законе

Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон. "Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых", — заявил он.

О других важных новостях

Австрия ввела ограничения для непривитых - лицам, полностью не вакцинированным от COVID-19, запрещается посещать кафе, рестораны и парикмахерские.

Германия вошла в тройку стран, где больше всего новых COVID-больных.

Во время новогодних праздников украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных против COVID-19. Ограничение касается гостиниц, канатных дорог и подъемников.

Рада отстранила нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях парламента за ее слова об умершем коллеге Антоне Полякове.

Теперь изменить регистрацию места жительства можно онлайн в портале "Дія" — соответствующий закон нардепы приняли в целом.

Бустерная доза вакцины от коронавируса станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан — заявил глава Минздрава Ляшко.

В компании Pfizer заявили, что экспериментальная таблетка PAXLOVID на 89% снижает риск госпитализации и смерти от COVID-19.

Разведка разоблачила полковника ВСУ с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ, контакты с действующими военнослужащими Вооруженных сил России и жителями ТОТ АР Крым, и собирал тайные военные документы.

Украинская правда
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