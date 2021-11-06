Главные новости пятницы и ночи: наращивание войск возле Украины, антиолигархический закон

Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины; Зеленский подписал антиолигархический закон - актуальные новости 5 ноября.

О ЦРУ

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернза, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется Россия.

Оценки мотивов России внутри администрации очень отличаются: некоторые источники считают, что Россия может готовиться к вторжению, в то время как другие предполагают, что они проводят учения или просто пытаются запугать Украину.

Об антиолигархическом законе

Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон. "Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых", — заявил он.

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