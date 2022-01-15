Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Казахстані затримали колишнього заступника міністра енергетики

Субота, 15 січня 2022, 12:09
У Казахстані затримали колишнього заступника міністра енергетики
Жумабай Карагаєв, Tengrinews.kz

У Казахстані, де в січні протести почалися після підвищення цін на автогаз, затримано вже колишнього заступника міністра енергетики Жумабая Карагаєва.

Джерело: Tengrinews.kz, Радио Азаттык

Деталі: Повідомляється, що слідчо-оперативною групою територіального департаменту Агентства з фінансового моніторингу по Мангістауській області затримано Жумабая Карагаєва, керівників електронних торгових майданчиків та осіб, причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.

Реклама:

Карагаєва помістили під варту терміном на два місяці. При цьому наголошується, що інша інформація в інтересах слідства розголошенню не підлягає.

Крім того, з 14 січня достроково припинено повноваження Кайрата Шаріпбаєва як голови правління нацкомпанії QazaqGaz.

Також достроково було припинено повноваження Дімаша Досанова, який був головою правління "КазТрансОйл". Як зазначається на сайті "Самрук-Казина", зроблено це було "згідно з поданою заявою".

ВІДЕО ДНЯ

Як пише "Радио Азаттык", Кайрата Шаріпбаєва називають "нинішнім чоловіком" депутата мажилісу Даріги Назарбаєвої, старшої дочки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Дімаш Досанов - чоловік Алії Назарбаєва, молодшої дочки Назарбаєва.

Разом з тим, після наради з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим МВС країни опублікувало номери call-центрів для скарг громадян на дії працівників поліції.

Міністр внутрішніх справ Єрлан Тургумбаєв доручив ретельно перевіряти скарги громадян на дії співробітників поліції.

Що передувало: 15 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронним органам встановити точну кількість загиблих мирних жителів внаслідок протестів у країні.

Сайт президента Казахстану зазначає також, що Токаєв наголосив на важливості запобігання порушенням громадянських прав при проведенні "антитерористичних операцій" та розслідувань.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про 10-к тисяч затриманих людей у результаті масових протестів.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Теми: Казахстан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: