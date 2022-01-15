У Казахстані затримали колишнього заступника міністра енергетики

У Казахстані, де в січні протести почалися після підвищення цін на автогаз, затримано вже колишнього заступника міністра енергетики Жумабая Карагаєва.

Джерело: Tengrinews.kz, Радио Азаттык

Деталі: Повідомляється, що слідчо-оперативною групою територіального департаменту Агентства з фінансового моніторингу по Мангістауській області затримано Жумабая Карагаєва, керівників електронних торгових майданчиків та осіб, причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.

Карагаєва помістили під варту терміном на два місяці. При цьому наголошується, що інша інформація в інтересах слідства розголошенню не підлягає.

Крім того, з 14 січня достроково припинено повноваження Кайрата Шаріпбаєва як голови правління нацкомпанії QazaqGaz.

Також достроково було припинено повноваження Дімаша Досанова, який був головою правління "КазТрансОйл". Як зазначається на сайті "Самрук-Казина", зроблено це було "згідно з поданою заявою".

Як пише "Радио Азаттык", Кайрата Шаріпбаєва називають "нинішнім чоловіком" депутата мажилісу Даріги Назарбаєвої, старшої дочки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Дімаш Досанов - чоловік Алії Назарбаєва, молодшої дочки Назарбаєва.

Разом з тим, після наради з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим МВС країни опублікувало номери call-центрів для скарг громадян на дії працівників поліції.

Міністр внутрішніх справ Єрлан Тургумбаєв доручив ретельно перевіряти скарги громадян на дії співробітників поліції.

Що передувало: 15 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронним органам встановити точну кількість загиблих мирних жителів внаслідок протестів у країні.

Сайт президента Казахстану зазначає також, що Токаєв наголосив на важливості запобігання порушенням громадянських прав при проведенні "антитерористичних операцій" та розслідувань.

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