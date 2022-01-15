В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики
В Казахстане, где в январе протесты начались после повышения цен на автогаз, задержан уже бывший замминистра энергетики Жумабай Карагаев.
Источник: Tengrinews.kz, Радио Азаттык
Детали: Сообщается, что следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
Карагаева поместили под стражу сроком на два месяца. При этом отмечается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Кроме того, с 14 января досрочно прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления нацкомпании QazaqGaz.
Также досрочно были прекращены полномочия Димаша Досанова, который был председателем правления "КазТрансОйл". Как отмечается на сайте "Самрук-Казына", сделано это было "согласно поданного заявления".
Как пишет "Радио Азаттык", Кайрата Шарипбаева называют "нынешним мужем" депутата мажилиса Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Димаш Досанов – муж Алии Назарбаевой, младшей дочери Назарбаева.
В то же время, после совещания с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым МВД страны опубликовало номера call-центров для жалоб граждан на действия сотрудников полиции.
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции.
Что предшествовало: 15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить точное число погибших мирных жителей в результате протестов в стране.
Сайт президента Казахстана отмечает также, что Токаев подчеркнул важность предотвращения нарушений гражданских прав при проведении "антитеррористических операций" и расследований.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщало о 10-ке тысяч задержанных людей в результате массовых протестов.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".
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