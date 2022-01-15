В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики

В Казахстане, где в январе протесты начались после повышения цен на автогаз, задержан уже бывший замминистра энергетики Жумабай Карагаев.

Источник: Tengrinews.kz, Радио Азаттык

Детали: Сообщается, что следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

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Карагаева поместили под стражу сроком на два месяца. При этом отмечается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Кроме того, с 14 января досрочно прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева в качестве председателя правления нацкомпании QazaqGaz.

Также досрочно были прекращены полномочия Димаша Досанова, который был председателем правления "КазТрансОйл". Как отмечается на сайте "Самрук-Казына", сделано это было "согласно поданного заявления".

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Как пишет "Радио Азаттык", Кайрата Шарипбаева называют "нынешним мужем" депутата мажилиса Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Димаш Досанов – муж Алии Назарбаевой, младшей дочери Назарбаева.

В то же время, после совещания с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым МВД страны опубликовало номера call-центров для жалоб граждан на действия сотрудников полиции.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции.

Что предшествовало: 15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить точное число погибших мирных жителей в результате протестов в стране.

Сайт президента Казахстана отмечает также, что Токаев подчеркнул важность предотвращения нарушений гражданских прав при проведении "антитеррористических операций" и расследований.

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