Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов
По меньшей мере, гибель 225 человек во время протестов признали власти Казахстана.
Источник: "Радио Азаттык" со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева
Прямая речь: "На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 ранено, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших.
Часть из них — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных.
К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане".
"Приведенные данные носят предварительный характер, они уточняются и могут измениться".
Детали: Представитель Генпрокуратуры сказал также, что полиция и военные начали применять огнестрельное оружие 6 января и только против "террористов".
В свою очередь, директор департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшинова сообщила, что всего с начала объявления режима ЧП в Казахстане 2 678 человек обратились за медицинской помощью. 67 из них находятся в тяжелом состоянии, в реанимации.
1 815 человек получили амбулаторную помощь, 863 – стационарную, 598 – выписаны, 265 – продолжают лечение.
Медики провели более 500 сложных сделок. 170 из 225 погибших скончались в медицинских учреждениях, добавила представитель Минздрава.
Предварительную информацию о количестве жертв власти объявили через полторы недели с момента введения чрезвычайного положения в стране. На брифинге в субботу журналистам не предоставили возможность задавать вопросы.
Международные правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность отсутствием прозрачности в предоставлении информации о судьбе задержанных и событиях, произошедших в стране в первую неделю января.
Они призвали власти Казахстана обнародовать все имеющиеся данные, в частности назвать количество погибших среди гражданских, а также отпустить незаконно удерживаемых людей и уважать права задержанных.
11 января МВД сообщало, что по всей стране задержано около 10 тысяч человек.
15 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил установить точное количество погибших в гражданском населении во время январских событий.
По данным Генеральной прокуратуры, расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по убийствам. 672 человека подозреваются в совершении преступлений и помещены в изоляторы временного содержания.
Из них 446 – с санкции суда взяты под стражу. Около ста человек освобождены "из-за отсутствия оснований для задержания". В прокуратуру поступило 32 обращения на действия сотрудников сил безопасности, добавил Серик Шалабаев.
В правительстве ранее сообщали о гибели 164 человек, но затем опровергли информацию. 7 января заявлялось, что были убиты 26 гражданских лиц (к ним применялись термины "ликвидация" и "террористы") и 18 силовиков.
В настоящее время несколько групп правозащитников собирают сведения об убитых, раненых, задержанных и пропавших.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".
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