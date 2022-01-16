Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов

По меньшей мере, гибель 225 человек во время протестов признали власти Казахстана.

Источник: "Радио Азаттык" со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева

Прямая речь: "На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 ранено, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших.

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Часть из них — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных.

К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане".

"Приведенные данные носят предварительный характер, они уточняются и могут измениться".

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Детали: Представитель Генпрокуратуры сказал также, что полиция и военные начали применять огнестрельное оружие 6 января и только против "террористов".

В свою очередь, директор департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшинова сообщила, что всего с начала объявления режима ЧП в Казахстане 2 678 человек обратились за медицинской помощью. 67 из них находятся в тяжелом состоянии, в реанимации.

1 815 человек получили амбулаторную помощь, 863 – стационарную, 598 – выписаны, 265 – продолжают лечение.

Медики провели более 500 сложных сделок. 170 из 225 погибших скончались в медицинских учреждениях, добавила представитель Минздрава.

Предварительную информацию о количестве жертв власти объявили через полторы недели с момента введения чрезвычайного положения в стране. На брифинге в субботу журналистам не предоставили возможность задавать вопросы.

Международные правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность отсутствием прозрачности в предоставлении информации о судьбе задержанных и событиях, произошедших в стране в первую неделю января.

Они призвали власти Казахстана обнародовать все имеющиеся данные, в частности назвать количество погибших среди гражданских, а также отпустить незаконно удерживаемых людей и уважать права задержанных.

11 января МВД сообщало, что по всей стране задержано около 10 тысяч человек.

15 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил установить точное количество погибших в гражданском населении во время январских событий.

По данным Генеральной прокуратуры, расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по убийствам. 672 человека подозреваются в совершении преступлений и помещены в изоляторы временного содержания.

Из них 446 – с санкции суда взяты под стражу. Около ста человек освобождены "из-за отсутствия оснований для задержания". В прокуратуру поступило 32 обращения на действия сотрудников сил безопасности, добавил Серик Шалабаев.

В правительстве ранее сообщали о гибели 164 человек, но затем опровергли информацию. 7 января заявлялось, что были убиты 26 гражданских лиц (к ним применялись термины "ликвидация" и "террористы") и 18 силовиков.

В настоящее время несколько групп правозащитников собирают сведения об убитых, раненых, задержанных и пропавших.

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