Українцям радять не їздити у Казахстан і оминати людні площі

Українцям рекомендують утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, як перебувають у цій країні, радять не відвідувати місця масового скупчення людей через протести й сутички.

Джерело: посольство України в Казахстані

Дослівно: "У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м.Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які знаходяться на території Казахстану утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні".

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Деталі: Посольство надало телефон своєї "гарячої лінії" на екстрені випадки: +7(705)7556610.

Передісторія:

2 січня в Казахстані почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ, які вже до 4 січня переросли в масові протести з економічними та політичними вимогами.

4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками, було затримано дві сотні людей.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.

Сутички тривають, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію).