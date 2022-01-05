Українцям радять не їздити у Казахстан і оминати людні площі

Українцям рекомендують утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, як перебувають у цій країні, радять не відвідувати місця масового скупчення людей через протести й сутички.

Джерело: посольство України в Казахстані

Дослівно: "У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м.Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які знаходяться на території Казахстану утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні".

Деталі: Посольство надало телефон своєї "гарячої лінії" на екстрені випадки: +7(705)7556610.

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