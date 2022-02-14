Патрульний про справу Трухіна: Монастирський міг знати про ДТП за 7-10 хвилин

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який є свідком у справі нардепа Олександра Трухіна щодо ДТП й хабаря, вважає, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дуже швидко дізнався про інцидент на дорозі за участю нардепа.

Джерело: Сергій Петрик в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Наскільки швидко надійшла інформація до пана Монастирського? Думаю, хвилин за 7-10. Я думаю, що там уже набрали, сказали, що така ситуація.

Реклама:

Приїжджаючи на місце, я обговорюю цю інформацію зі своїм командиром батальйону. Командир батальйону передає її командиру управління і командиру полку. Окремо, паралельно, ця інформація іде через оперативного по місту, по Дарницькому управлінню, бо це мій район. І всі ці починають передавати цю інформацію своїм керівникам.

Я не думаю, що охоплення цією інформацією було таким, що про неї знали 5 чоловік. Про неї знала практично вся поліція, усі керівники. Усе, що залежало від мене, я робив, а те, як вона дійшла до вищих органів – це вже…"

Деталі: Під час інтерв'ю Петрик також зізнався, що його телефон не змовкав від дзвінків.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Наскільки в мене обривався телефон, скільки мені потрібно було робити доповідей, скільки було нюансів... Особа не остання в Україні, а я тут один – мені з усім треба розібратися: щоб ніхто не пішов, нікуди не дівся, тим допомогли, туди приїхали, тому розповісти, тому доповісти. І щоб ті могли нормально регулювати дорогу в подальшому….

У мене все було в настільки шоковому стані, телефон настільки розривався, що я навіть повертатися до того моменту не хочу".

Деталі: Що ж до відео з боді-камери, Петрик підтвердив, що відео під кінець зміни патрульні "зливають" у базу – і працівники поліції до нього надалі не мають доступу.

Є окремі відділи, які займаються цим, – і за наказом №1026, який є в поліції, надалі воно переходить під керівництво відповідної особи.

І лише ця особа має право на замовлення листом передавати чи пересилати його під особистий підпис або з відміткою в журналі, наголосив Петрик.

Цьому передувало: Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджував, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін не звертався до нього по допомогу після скандальної ДТП, а також що сам не бачив відео з боді-камер поліцейських.

Передісторія:

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей.

Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".

2 лютого генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо спроби Олександра Трухіна підкупити поліцейських після ДТП, цю справу розслідує НАБУ.

Справу про аварію розслідує ДБР., яке при цьому не мало відео патрульних із Трухіним. Зато з посиланням на відеозаписи з траси ДБР заявило, що за кермом "Ауді" був хтось у червоній футболці, а не в сорочці й піджаку, як нардеп.

4 лютого голова МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з Олександром Трухіним і що наредп не звертався до нього після ДТП. В Офісі президента також запевнили, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із відео поліцейського.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти