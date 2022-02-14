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Патрульний про справу Трухіна: Монастирський міг знати про ДТП за 7-10 хвилин

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:11
Патрульний про справу Трухіна: Монастирський міг знати про ДТП за 7-10 хвилин
Сергій Петрик, фото Дмитра Ларіна, УП

Патрульний поліцейський Сергій Петрик, який є свідком у справі нардепа Олександра Трухіна щодо ДТП й хабаря, вважає, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дуже швидко дізнався про інцидент на дорозі за участю нардепа.

Джерело: Сергій Петрик в інтерв'ю "Українській правді

Пряма мова: "Наскільки швидко надійшла інформація до пана Монастирського? Думаю, хвилин за 7-10. Я думаю, що там уже набрали, сказали, що така ситуація.

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Приїжджаючи на місце, я обговорюю цю інформацію зі своїм командиром батальйону. Командир батальйону передає її командиру управління і командиру полку. Окремо, паралельно, ця інформація іде через оперативного по місту, по Дарницькому управлінню, бо це мій район. І всі ці починають передавати цю інформацію своїм керівникам. 

Я не думаю, що охоплення цією інформацією було таким, що про неї знали 5 чоловік. Про неї знала практично вся поліція, усі керівники. Усе, що залежало від мене, я робив, а те, як вона дійшла до вищих органів – це вже…" 

Деталі: Під час інтерв'ю Петрик також зізнався, що його телефон не змовкав від дзвінків. 

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Пряма мова: "Наскільки в мене обривався телефон, скільки мені потрібно було робити доповідей, скільки було нюансів... Особа не остання в Україні, а я тут один – мені з усім треба розібратися: щоб ніхто не пішов, нікуди не дівся, тим допомогли, туди приїхали, тому розповісти, тому доповісти. І щоб ті могли нормально регулювати дорогу в подальшому…. 

У мене все було в настільки шоковому стані, телефон настільки розривався, що я навіть повертатися до того моменту не хочу". 

Деталі: Що ж до відео з боді-камери, Петрик підтвердив, що відео під кінець зміни патрульні "зливають" у базу – і працівники поліції до нього надалі не мають доступу. 

Є окремі відділи, які займаються цим, – і за наказом №1026, який є в поліції, надалі воно переходить під керівництво відповідної особи.

І лише ця особа має право на замовлення листом передавати чи пересилати його під особистий підпис або з відміткою в журналі, наголосив Петрик. 

Цьому передувало: Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський стверджував, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін не звертався до нього по допомогу після скандальної ДТП, а також що сам не бачив відео з боді-камер поліцейських. 

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей. 
  • Трухін прокоментував ДТП аж за тиждень, після розголосу: зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи він був за кермом, і заперечив, що водії були п'яні.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".
  • 2 лютого генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо спроби Олександра Трухіна підкупити поліцейських після ДТП, цю справу розслідує НАБУ. 
  • Справу про аварію розслідує ДБР., яке при цьому не мало відео патрульних із Трухіним. Зато з посиланням на відеозаписи з траси ДБР заявило, що за кермом "Ауді" був хтось у червоній футболці, а не в сорочці й піджаку, як нардеп.  
  • 4 лютого голова МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з Олександром Трухіним і що наредп не звертався до нього після ДТП. В Офісі президента також запевнили, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із відео поліцейського.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Олена Рощенко, УП
Теми: ТрухінМонастирськийполіціяДТП
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