Патрульный о деле Трухина: Монастырский мог знать о ДТП через 7-10 минут
Патрульный полицейский Сергей Петрик, который является свидетелем по делу нардепа Александра Трухина по поводу ДТП и взятки, считает, что министр внутренних дел Денис Монастырский очень быстро узнал об инциденте на дороге с участием нардепа.
Источник: Сергей Петрик в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Насколько быстро поступила информация к господину Монастырскому? Думаю, минут через 7-10. Я думаю, там уже набрали, сказали, что такая ситуация.
Приезжая на место, я обсуждаю эту информацию со своим командиром батальона. Командир батальона передает его командиру управления и командиру полка. Отдельно, параллельно, эта информация идет через оперативного по городу, по Дарницкому управлению, потому что это мой район. И все эти начинают передавать эту информацию своим руководителям.
Я не думаю, что охват этой информацией был таким, что о ней знали 5 человек. О ней знала практически вся полиция, все руководители. Все, что зависело от меня, я делал, а то, как она дошла до высших органов – это уже…"
Детали: Во время интервью Петрик также признался, что его телефон не умолкал от звонков.
Прямая речь: "Насколько у меня обрывался телефон, сколько мне нужно было делать докладов, сколько было нюансов... Личность не последняя в Украине, а я здесь один – мне со всем надо разобраться: чтобы никто не ушел, никуда не делся, тем помогли, туда приехали, тому рассказать, тому доложить. И чтобы те могли нормально регулировать дорогу в дальнейшем.
У меня все было в таком шоковом состоянии, телефон так разрывался, что я даже возвращаться к тому моменту не хочу".
Детали: Что касается видео с боди-камеры, Петрик подтвердил, что видео под конец смены патрульные "сливают" в базу – и работники полиции к нему в дальнейшем не имеют доступа.
Есть отдельные отделы, которые занимаются этим, – и по приказу №1026, который есть в полиции, в дальнейшем оно переходит под руководство соответствующего лица.
И только это лицо имеет право по письменному заказу передавать или пересылать его под личную подпись или с отметкой в журнале, отметил Петрик.
Этому предшествовало: Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждал, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин не обращался к нему за помощью после скандального ДТП, а также что сам не видел видео с боди-камер полицейских.
Предыстория:
- 23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев. Пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
- Трухин прокомментировал ДТП только через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
- 2 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по поводу попытки Александра Трухина подкупить полицейских после ДТП, это дело расследует НАБУ.
- Дело об аварии расследует ГБР, которое при этом не имело видео патрульных с Трухиным. Зато со ссылкой на видеозаписи с трассы ГБР заявило, что за рулем Audi был кто-то в красной футболке, а не в рубашке и пиджаке, как нардеп.
- 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с Александром Трухиным и что наредп не обращался к нему после ДТП. В Офисе президента также заверили, что Владимир Зеленский не видел видео полицейского.
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