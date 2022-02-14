Патрульный о деле Трухина: Монастырский мог знать о ДТП через 7-10 минут

Патрульный полицейский Сергей Петрик, который является свидетелем по делу нардепа Александра Трухина по поводу ДТП и взятки, считает, что министр внутренних дел Денис Монастырский очень быстро узнал об инциденте на дороге с участием нардепа.

Источник: Сергей Петрик в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Насколько быстро поступила информация к господину Монастырскому? Думаю, минут через 7-10. Я думаю, там уже набрали, сказали, что такая ситуация.

Приезжая на место, я обсуждаю эту информацию со своим командиром батальона. Командир батальона передает его командиру управления и командиру полка. Отдельно, параллельно, эта информация идет через оперативного по городу, по Дарницкому управлению, потому что это мой район. И все эти начинают передавать эту информацию своим руководителям.

Я не думаю, что охват этой информацией был таким, что о ней знали 5 человек. О ней знала практически вся полиция, все руководители. Все, что зависело от меня, я делал, а то, как она дошла до высших органов – это уже…"

Детали: Во время интервью Петрик также признался, что его телефон не умолкал от звонков.

Прямая речь: "Насколько у меня обрывался телефон, сколько мне нужно было делать докладов, сколько было нюансов... Личность не последняя в Украине, а я здесь один – мне со всем надо разобраться: чтобы никто не ушел, никуда не делся, тем помогли, туда приехали, тому рассказать, тому доложить. И чтобы те могли нормально регулировать дорогу в дальнейшем.

У меня все было в таком шоковом состоянии, телефон так разрывался, что я даже возвращаться к тому моменту не хочу".

Детали: Что касается видео с боди-камеры, Петрик подтвердил, что видео под конец смены патрульные "сливают" в базу – и работники полиции к нему в дальнейшем не имеют доступа.

Есть отдельные отделы, которые занимаются этим, – и по приказу №1026, который есть в полиции, в дальнейшем оно переходит под руководство соответствующего лица.

И только это лицо имеет право по письменному заказу передавать или пересылать его под личную подпись или с отметкой в ​​журнале, отметил Петрик.

Этому предшествовало: Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждал, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин не обращался к нему за помощью после скандального ДТП, а также что сам не видел видео с боди-камер полицейских.

Предыстория:

23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев. Пострадали 6 человек, в том числе двое детей.

Трухин прокомментировал ДТП только через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".

2 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по поводу попытки Александра Трухина подкупить полицейских после ДТП, это дело расследует НАБУ.

Дело об аварии расследует ГБР, которое при этом не имело видео патрульных с Трухиным. Зато со ссылкой на видеозаписи с трассы ГБР заявило, что за рулем Audi был кто-то в красной футболке, а не в рубашке и пиджаке, как нардеп.

4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с Александром Трухиным и что наредп не обращался к нему после ДТП. В Офисе президента также заверили, что Владимир Зеленский не видел видео полицейского.

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